Суспільство

ЗАЕС перебуває на межі блекауту через ворожі атаки

4 Квітня 2024 12:35
заес
ЗАЕС / Getty Images

ЗАЕС знову залишилася на одній лінії живлення через ворожі обстріли. 

Про це повідомляє пресслужба НАЕК “Енергоатом”.

“Запорізька АЕС на межі чергового блекауту. Сьогодні, 04 квітня 2024 року, о 10:06 внаслідок російських обстрілів, відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-330кВ “Запорізька ТЕС — Феросплавна”, через яку тимчасово окупована Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми задля забезпечення власних потреб”, – йдеться у повідомленні.

Наразі найбільша у Європі атомна електростанція зʼєднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-750кВ “Дніпровська”, роботу якої нещодавно було відновлено силами українських енергетиків.

“Це вчергове загрожує настанням аварійної ситуації на тимчасово окупованій ЗАЕС, адже в разі відключення цієї – останньої – лінії звʼязку з вітчизняною енергомережею станція опиниться на межі чергового блекауту, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації станції”, – додали у пресслужбі.


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