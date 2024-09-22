Суспільство

Забруднювальні речовини продовжують рухатися по руслу річки Сейм
22 Вересня 2024 19:50
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екологія
Ілюстративне фото / Фото Міндовкілля

Повторне забруднення рухається по руслу річки Сейм. Про це Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України повідомило у Facebook щодо актуальної інформації на річках Сейм та Десна.

“Повторне забруднення продовжує рухатися по руслу р. Сейм. Покращення фіксується по пункту с. Чумакове – прозорість води збільшилася, проте зберігається жовто-зелений відтінок, місцями — сіруватий. У пунктах с. Мутин та с. Озаричі вода мутна, рівень хімічного споживання кисню перевищує норму в 4,3 раза. Розчинений кисень відсутній”, – йдеться у повідомленні.

У пункті Батурин спостерігається потемніння води, незначний специфічний запах, мор риби не спостерігається. Хімічне споживання кисню перевищує норму у 1,1 раза. Кисневий режим в нормі. Перевищення по вмісту марганцю – до 1,3 раза. По азоту амонійному, залізу загальному, нітритах, фосфатах та хлоридах перевищення не зафіксовані.

Далі по течії показники якості води за добу не змінилися. Вода світла, на дні осаду практично немає, неприємний запах відсутній, мор риби не спостерігається.

Водночас на річці Десна спостерігається стабілізація ситуації. На всій протяжності у Чернігівській області вода посвітлішала, подекуди на дні осад темного кольору, неприємний запах та мор риби не спостерігаються. У річці з’являються живі водні біоресурси.

Переміщення забруднення у Київській області не фіксується.


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