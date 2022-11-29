Заарештовано головного футбольного функціонера України

Печерський суд Києва заарештував голову Української асоціації футболу Андрія Павлка. Про це у Telegram повідомляє журналіст Костянтин Андріюк.

«Печерський суд призначив запобіжний захід — арешт на два місяці, до 22 січня 2023 року», — розповів Андріюк. Він зазначив, що Павелко також має можливість внести заставу у розмірі 9,88 мільйона гривень.

Павелко проходить підозрюваним у кримінальній справі щодо нецільового використання коштів міжнародної допомоги, які призначалися на будівництво заводу з виробництва штучної трави. Зазначається, що справу розслідувало Національне антикорупційне бюро України, пізніше її передали до Національної поліції.

Павелко очолює УАФ з березня 2015 року. З лютого 2019 року він є членом виконавчого комітету Союзу європейських футбольних асоціацій.