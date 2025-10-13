За “зірки” у Telegram пропонував українським дітям знімати порно: поліція затримала 57-річного поляка

Нацполіція спільно з польськими правоохоронцями та Європолом заарештували громадянина Польщі, який сексуально експлуатував українських дітей у соцмережі, розповсюджуючи фото та відео порнографічного змісту за їхньою участю у закритих телеграм-каналах.
Про це повідомили в поліції Києва.
Розслідування розпочалося в Україні із повідомлення про анонімний Telegram-акаунт, з якого невідома особа надсилала дитячу порнографію малолітній жительці Києва. Поліцейські з’ясували, що зловмисник з 2021 року через онлайн-платформи шляхом обману примушував українських дітей виготовляти порнографічні матеріали.
Столичні слідчі та оперативники Департаменту міграційної поліції встановили вісьмох українських дітей, яких зловмисник сексуально експлуатував онлайн.
“Поліцейські встановили особу зловмисника. 57-річний громадянин Польщі за допомогою анонімних акаунтів у месенджері Telegram знаходив неповнолітніх українських дівчат, вів із ними листування та шляхом обману спонукав їх до створення фото- та відеоматеріалів порнографічного характеру. Зловмисник надсилав дітям дитячу порнографію, а також зоопорно, після чого за “зірки” у Telegram пропонував їм виготовити подібні матеріали”, – розповіли в поліції.
Розслідування проводилося за статтею 301-1 (Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження) Кримінального кодексу України.
8 жовтня польська поліція затримала фігуранта. Під час обшуку за місцем його проживання вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та носії інформації з матеріалами, що містять ознаки сексуальної експлуатації українських дітей.
10 жовтня рішенням суду Республіки Польща фігуранта взято під варту терміном на три місяці. Згідно з кримінальним законодавством Республіки Польща йому загрожує покарання до 15 років позбавлення волі.