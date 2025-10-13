За “зірки” у Telegram пропонував українським дітям знімати порно: поліція затримала 57-річного поляка

Нацполіція спільно з польськими правоохоронцями та Європолом заарештували громадянина Польщі, який сексуально експлуатував українських дітей у соцмережі, розповсюджуючи фото та відео порнографічного змісту за їхньою участю у закритих телеграм-каналах.

Про це повідомили в поліції Києва.

Розслідування розпочалося в Україні із повідомлення про анонімний Telegram-акаунт, з якого невідома особа надсилала дитячу порнографію малолітній жительці Києва. Поліцейські з’ясували, що зловмисник з 2021 року через онлайн-платформи шляхом обману примушував українських дітей виготовляти порнографічні матеріали.

Реклама

Реклама

Столичні слідчі та оперативники Департаменту міграційної поліції встановили вісьмох українських дітей, яких зловмисник сексуально експлуатував онлайн.

“Поліцейські встановили особу зловмисника. 57-річний громадянин Польщі за допомогою анонімних акаунтів у месенджері Telegram знаходив неповнолітніх українських дівчат, вів із ними листування та шляхом обману спонукав їх до створення фото- та відеоматеріалів порнографічного характеру. Зловмисник надсилав дітям дитячу порнографію, а також зоопорно, після чого за “зірки” у Telegram пропонував їм виготовити подібні матеріали”, – розповіли в поліції.

Розслідування проводилося за статтею 301-1 (Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження) Кримінального кодексу України.

8 жовтня польська поліція затримала фігуранта. Під час обшуку за місцем його проживання вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та носії інформації з матеріалами, що містять ознаки сексуальної експлуатації українських дітей.

10 жовтня рішенням суду Республіки Польща фігуранта взято під варту терміном на три місяці. Згідно з кримінальним законодавством Республіки Польща йому загрожує покарання до 15 років позбавлення волі.