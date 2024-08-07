Кримінал

За виготовлення прапорів РФ для антиурядових протестів затримали нігерійських кравців 
7 Серпня 2024 07:50
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прапор, рф
Ілюстративне фото / Pexels

У Нігерії затримали кількох кравців, які шили російські прапори для учасників антиурядових протестів у країні.

Про це пише Reuters, посилаючись на заяву державної таємної поліції.

Агентство зазначає, що Ці кроки підкреслюють занепокоєння щодо зростання російської активності у західній Африці

Повідомляється, що силовики затримали також деяких так званих спонсорів цих кравців. Водночас точна кількість затриманих під час цих операцій поки не відома.

Reuters нагадало, що раніше начальник штабу оборони Нігерії генерал Крістофер Муса назвав використання іноземних прапорів під час антиурядових протестів “злочином зради”.

“Ми встановили тих, хто підтримував їх, та вчинятимемо проти них серйозні дії”, – сказав він.


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