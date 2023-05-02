За три дні в РФ померли два модельєри

Протягом кількох днів померли два найвідоміші російські модельєри. 30 квітня В’ячеслав Зайцев, а 2 травня Валентин Юдашкін.

Радянський та російський модельєр Валентин Юдашкін помер у віці 59 років. Про це Першому каналу повідомила його дружина.

Останні роки Юдашкін боровся з тяжкою хворобою. У 2016 році у нього було діагностовано рак нирки.

6 березня 2022 після вторгнення Росії в Україну Юдашкіну заборонили провести показ своїх моделей на тижні моди в Парижі.

30 квітня стало відомо про смерть радянського та російського модельєра В’ячеслава Зайцева. Юдашкін тоді висловив співчуття, розповівши як навчався у Зайцева.