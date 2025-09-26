За скандального ексглаву Одеського ТЦК Борисова внесли понад 44 млн грн застави

За колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова внесли заставу у розмірі 44,4 млн грн.

Про це повідомляє ТСН, посилаючись на довідку про внесення застави.

Заставу внесли кілька юридичних осіб та фізичних осіб, серед яких адвокатські об’єднання та приватні компанії. У списку також є адвокати, які раніше представляли інтереси Віктора Януковича.

Борисова підозрюють у підробці документів та перешкоджанні діяльності ЗСУ під час особливого періоду. За даними ДБР, він оформив небоєву травму як пов’язану з бойовими діями, що дозволило незаконно отримати додаткові виплати у 250 тисяч гривень. Слідство також встановило факти використання сфальсифікованих висновків медичної експертизи.

У грудні 2024 року Печерський суд Києва заарештував Борисова з альтернативою застави у 402 млн грн. Пізніше апеляційний суд зменшив суму до 20 млн грн, але у червні 2025 року розмір застави було збільшено до 45,4 млн грн через ризик втечі.

Під час розслідування АРМА передала в управління майно родини Борисова, зокрема віллу в Марбельї площею 857 м², офіс у Іспанії та автомобілі Mercedes-Benz EQV, Mercedes-Benz G 63 AMG і Toyota Land Cruiser 200.