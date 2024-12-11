За перший тиждень зими на ГРВІ, грип та ковід перехворіли майже 120 тисяч людей

За перший тиждень зими в Україні на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіли 119 837 осіб, з яких 71 159 – діти. До лікарень з ускладненнями ГРВІ потрапили 2 724 людини, серед яких 1 607 осіб до 18 років.

Міністерство охорони здоров’я повідомило, що від початку епідсезону захворіли 1 182 961 людина, що на 18,8% менше, ніж торік.

Епідемічний поріг захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 наразі не перевищено.

МОЗ підкреслило важливість вакцинації як найефективнішої профілактики від COVID-19 і грипу. Вакцини проти цих хвороб не взаємозамінні, але їх можна робити в один день або з рекомендованим інтервалом.

На 8 грудня щеплення проти грипу отримали 95 839 осіб.