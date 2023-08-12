Політика

За останніми даними, знищено понад 253 тис. окупантів

12 Серпня 2023 08:55
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втрати ворога

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.

З початку широкомасштабного вторгнення по 12.08.23 вони орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 253290 (+510) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4295 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8324 (+6) од,
  • артилерійських систем – 5053 (+10) од,
  • засоби ППО ‒ 472 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4201 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 1378 (+1),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7523 (+12) од,
  • спеціальна техніка ‒ 759 (+3).

Дані уточнюються.


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