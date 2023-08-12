За останніми даними, знищено понад 253 тис. окупантів

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.

З початку широкомасштабного вторгнення по 12.08.23 вони орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 253290 (+510) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4295 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 8324 (+6) од,

артилерійських систем – 5053 (+10) од,

засоби ППО ‒ 472 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4201 (+4),

крилаті ракети ‒ 1378 (+1),

автомобільної техніки та автоцистерн – 7523 (+12) од,

спеціальна техніка ‒ 759 (+3).

Дані уточнюються.