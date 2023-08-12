За останніми даними, знищено понад 253 тис. окупантів

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.
З початку широкомасштабного вторгнення по 12.08.23 вони орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 253290 (+510) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4295 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8324 (+6) од,
- артилерійських систем – 5053 (+10) од,
- засоби ППО ‒ 472 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4201 (+4),
- крилаті ракети ‒ 1378 (+1),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7523 (+12) од,
- спеціальна техніка ‒ 759 (+3).
Дані уточнюються.