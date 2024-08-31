За останніми даними, під час обстрілу Харкова загинуло шестеро осіб, близько 100 постраждалих

Харківська обласна прокуратура уточнила інформацію про кількість загиблих унаслідок удару по Харкову, завданого в п’ятницю російськими військами.

Станом на 8:00 загинуло шестеро людей, серед яких 14-річна дівчинка, ідеться в повідомленні. Ще 92 людини дістали травми різного ступеня тяжкості, серед них 21 дитина, заявили в прокуратурі.

За уточненими даними правоохоронців, загинули 6 людей: дівчина 18 років, дівчинка 14 років, 74 років, жінка 73 років, чоловік 49 років та жінка, яку деблокували останньою, дані встановлюються.

Напередодні голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомляв про сімох загиблих. Вранці в суботу він повідомив про 97 поранених.