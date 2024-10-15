Економіка

За останні 8 місяців Італія імпортувала з України 2,8 мільйона тонн продовольчих товарів та агропродукції 
15 Жовтня 2024 20:32
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імпорт, італія, зерно, україна
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Протягом останніх 8 місяців 2024 року Україна експортувала до Італії майже 3 млн тонн агропродукції та продовольчих товарів.

Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Міністр агрополітики Віталій Коваль провів переговори з міністром Італії Франческом Лолобріджидою під час робочого візиту до Італії. 

“Італія є одним із наших важливих партнерів. За перші вісім місяців 2024 року Україна експортувала до Італії 2 871,5 тис. тонн продовольства та сільськогосподарської продукції на загальну суму 766,3 млн доларів”, – зазначив Коваль.

Міністр підкреслив, що одним з ключових завдань є боротьба з хибними уявленнями про український експорт. 

“Наприклад, поширюється неправдива інформація про те, що наша продукція нібито заповнює європейські ринки, залишаючи мало місця для місцевих виробників”, – додав очільник відомства.


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