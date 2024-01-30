За остані дні у чотирьох літаків російських авіакомпаній відмовили двигуни — ЗМІ

Із 27 січня в однієї з найбільших приватних авіакомпаній РФ S7 Airlines сталося чотири інциденти з двигунами Airbus і Boeing, повідомляє Avianews.

Журналісти зазначають, що 27 січня одразу на двох авіалайнерах S7 Airlines стався помпаж двигунів. Це зривний режим роботи, за якого тяга двигуна знижується, з’являється вібрація і можуть виникати язики полум’я. Робота ж двигуна в такому режимі може призвести до його руйнування.

Такий випадок стався на літаках Boeing 737−800 під час зльоту, через що їх повернули на стоянку. В аеропорту Улан-Уде під час зльоту авіалайнера S7 виявили порушення в роботі обох двигунів. Авіакомпанія відсторонила цей літак від польотів. У літака в Домодєдово стався помпаж першого двигуна.

При цьому 29 січня схожий інцидент стався в авіалайнера Airbus A320, проте вже на висоті 1,2 кілометра під час заходу на посадку в Домодєдово. Тоді відмовив один із двох двигунів.

30 січня у літака S7 Airlines стався ще один випадок помпажу двигуна. Авіалайнер Boeing 737−800 в Улан-Уде перервав зліт і повернувся на стоянку.

Авіакомпанія S7 Airlines, як і інші російські авіаперевізники, з 2022 року офіційно не отримує запчастини для літаків західного виробництва через санкції. Компанія обходить обмеження, купуючи запчастини контрабандним шляхом. Це впливає на якість технічного обслуговування, уточнює видання.