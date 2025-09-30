За ніч Росія атакувала Україну 65 ударними БпЛА: збито та подавлено 46 ворожих дронів

У ніч на 30 вересня російські війська атакували Україну 65 ударними безпілотниками типу Shahed, «Гербера» та іншими дронами. За повідомленням Повітряних Сил ЗСУ, запуск здійснювався з території Брянської, Орловської, Курської областей РФ, а також із Міллерового, Приморсько-Ахтарська та тимчасово окупованого Криму (Чауда). Більше 40 апаратів становили «шахеди».

До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та інші сили оборони.

За попередніми даними станом на 9:00, протиповітряна оборона знищила або подавила 46 ворожих безпілотників на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Водночас зафіксовано влучання 19 дронів-камікадзе у шести локаціях, а також падіння уламків збитих БпЛА ще на двох ділянках.