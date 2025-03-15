Кримінал

За минулу добу в Україні вигоріло майже 322 га землі
15 Березня 2025 17:04
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Попри щоденні застереження, люди продовжують спалювати траву, сміття та суху рослинність на своїх городах, подвір’ях і полях.

Коли в країні йде війна, надзвичайники і так щодня стикаються з руйнуваннями, вибухами та обстрілами. Замість того, щоб рятувати, вони змушені гасити пожежі, які спричинили самі громадяни.

За добу рятувальники 376 разів виїжджали на ліквідацію пожеж в екосистемах. Це не просто пожежі – це безвідповідальність, що нищить землю, отруює повітря, калічить людей.

Суха трава – не іграшка. Не додавайте вогню туди, де й так палає війна! / Фото ДСНС

“76 га на Дніпропетровщині, 45 – на Житомирщині, понад 35 – на Харківщині та понад 28 – на Миколаївщині… Загалом за минулу добу в Україні вигоріло майже 322 га землі”, – повідомили в ДСНС.

“А в цьому вогні кричать не лише люди. У ньому згорають безневинні тваринки – гинуть у страшних муках”.


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