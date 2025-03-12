За минулу добу в Україні сталася 871 пожежа через займання сухої трави

11 березня в Україні сталася 871 пожежа через займання сухої трави та чагарників, внаслідок чого вигоріло 555 гектарів землі.

Найбільше випадків зафіксували на Житомирщині (107), Львівщині (94) та Вінниччині (83), повідомляє ДСНС.

На Буковині, під час ліквідації пожежі сухої трави в селі Верхні Петрівці, вогнеборці виявили тіло чоловіка 1949 року народження. Причина його смерті наразі встановлюється.

Того ж дня в Чернівцях, на місці загоряння сухої трави, рятувальники знайшли травмовану 73-річну жінку, яку передали медикам.

“Закликаємо всіх дотримуватися правил пожежної безпеки та не палити суху траву! Будьмо відповідальними, адже від кожного з нас залежить збереження природи та безпека людей поруч. Якщо ви помітили займання – негайно повідомте рятувальників за номером 101”, – наголосили в ДСНС.