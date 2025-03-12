Кримінал

За минулу добу в Україні сталася 871 пожежа через займання сухої трави
12 Березня 2025 18:17
читать на русском →
Пожежник гасить траву в полях Миколаївської області / Фото: ДСНС
Пожежник гасить траву в полях Миколаївської області / Фото: ДСНС

11 березня в Україні сталася 871 пожежа через займання сухої трави та чагарників, внаслідок чого вигоріло 555 гектарів землі.

Найбільше випадків зафіксували на Житомирщині (107), Львівщині (94) та Вінниччині (83), повідомляє ДСНС.

На Буковині, під час ліквідації пожежі сухої трави в селі Верхні Петрівці, вогнеборці виявили тіло чоловіка 1949 року народження. Причина його смерті наразі встановлюється.

Того ж дня в Чернівцях, на місці загоряння сухої трави, рятувальники знайшли травмовану 73-річну жінку, яку передали медикам.

“Закликаємо всіх дотримуватися правил пожежної безпеки та не палити суху траву! Будьмо відповідальними, адже від кожного з нас залежить збереження природи та безпека людей поруч. Якщо ви помітили займання – негайно повідомте рятувальників за номером 101”, – наголосили в ДСНС.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
12 Березня 2025 16:30

СБУ встановила обставини теракту в Івано-Франківську
12 Березня 2025 19:22

Колишнього депутата Київради Комарницького, якого підозрюють у земельних махінаціях, знайшли за кордоном
12 Березня 2025 18:29

Делегація США вирушила до Росії для переговорів про припинення вогню, – Трамп
12 Березня 2025 16:48

Україна не скасовуватиме мобілізацію та воєнний стан у разі перемир’я, – депутат
12 Березня 2025 16:16

Вибори будуть після закінчення війни та скасування воєнного стану, – Зеленський
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Вот и обещанный “план Трампа”
Лана ЗЕРКАЛЬ

Чому Трамп поводиться, як bully?
Ігаль ЛЕВІН

В реальной политике нет места этике — есть только интересы
Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
усі думки