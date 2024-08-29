Суспільство

За місяць з Донеччини евакуювались майже 50 тисяч людей
29 Серпня 2024 15:07
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евакуація
Евакуація Мирнограда в Донецькій області / Фото: Суспільне

На Донеччині темпи евакуації значно зросли – за серпень евакуювались майже 50 тисяч людей, це в 3,5 рази більше ніж за попередній місяць.

Про це під час брифінгу повідомив начальник відділу оперативно-чергової служби Донецької ОВА Дмитро Петлін, передає “Суспільне”.

“За липень було евакуйовано близько 13400 осіб, 1120 дітей. З початку серпня, коли безпекова складова стала більш складною, темпи евакуації зросли. На даний час 47 тисяч осіб і 4745 діток”, – повідомив Петлін.

Він додав, що з початку проведення примусової евакуації дітей, яка розпочалась 7 квітня 2023 року з Донецької області було евакуйовано 7172 дитини. З них 5689 дітей були евакуйовані з початку серпня цього року.


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