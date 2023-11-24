Кримінал

Ексголова Держспецзв’язку Щиголь та депутат Одарченко вийшли з-під варти

24 Листопада 2023 20:51
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корупція

Ексголова Держспецзв’язку Юрій Щиголь, народний депутат Андрій Одарченко та забудовник Сергій Копистира вийшли з-під варти. У всіх трьох випадках внесено заставу, визначену судом.

Про це повідомив «Центр протидії корупції».

«Нам не відомо, внесли вони заставу самостійно чи це зробили треті особи, але швидкість внесення багатомільйонних застав космічна», — зазначили у ЦПК.

Там зазначили, що Щиголя відправили під варту із заставою у 25 млн грн, Одарченка — у 15 млн грн. А Копистиру лише зранку 24 листопада відправили у СІЗО із заставою у 100 млн грн, а вже до вечора гроші були внесені. Прокурори ж просили значно більші суми для Щиголя (50 млн грн) та Копистири (199,9 млн грн).

«Цікаво, що на суді адвокат Копистири казав, що розмір застави, про який просила прокурор, є непомірним для його підзахисного. І просив призначити лише 214 тисяч грн», — додали у «Центрі протидії корупції».

Після виходу з-під варти усі підозрювані повинні будуть дотримуватися низки обов’язків, зокрема утриматися від спілкування зі свідками чи іншими підозрюваними, здати паспорти для виїзду за кордон та носити електронний браслет. А якщо вони порушать це, то заставу можуть стягнути в бюджет.


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