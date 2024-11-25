Трамп планує звільнити всіх трансгендерних людей з армії США, – The Times

Обраний президент США Дональд Трамп після вступу на посаду збирається видати указ, який призведе до звільнення всіх трансґендерних людей зі Збройних сил США, повідомляє The Times із посиланням на джерела в Пентагоні.

Відповідний документ Трамп може підписати одразу після інавгурації 20 січня – у перший день свого другого президентського терміну, йдеться у статті. Передбачається, що в результаті з армії США можуть бути звільнені близько 15 тисяч трансперсон.

За даними The Times, трансгендерних людей можуть оголосити непридатними до служби у збройних силах “за медичними показаннями”.

“Вони будуть змушені піти в той час, коли армія не може набрати достатньо людей. Тільки Корпус морської піхоти США досягає встановлених показників з набору, а деякі люди, яких торкнеться звільнення, обіймають дуже високі посади”, – заявив один зі співрозмовників видання.

Дональд Трамп раніше не раз виступав проти “практики політкоректності” в армії, зазначає The Times. Зокрема, він стверджував, що деякі високопоставлені офіцери нібито часто більш зацікавлені в різноманітті, рівноправності та інклюзивності, ніж у плануванні бойових дій.