Політика

Трамп планує звільнити всіх трансгендерних людей з армії США, – The Times
25 Листопада 2024 13:00
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Обраний президент США Дональд Трамп після вступу на посаду збирається видати указ, який призведе до звільнення всіх трансґендерних людей зі Збройних сил США, повідомляє The Times із посиланням на джерела в Пентагоні.

Відповідний документ Трамп може підписати одразу після інавгурації 20 січня – у перший день свого другого президентського терміну, йдеться у статті. Передбачається, що в результаті з армії США можуть бути звільнені близько 15 тисяч трансперсон.

За даними The Times, трансгендерних людей можуть оголосити непридатними до служби у збройних силах “за медичними показаннями”.

“Вони будуть змушені піти в той час, коли армія не може набрати достатньо людей. Тільки Корпус морської піхоти США досягає встановлених показників з набору, а деякі люди, яких торкнеться звільнення, обіймають дуже високі посади”, – заявив один зі співрозмовників видання.

Дональд Трамп раніше не раз виступав проти “практики політкоректності” в армії, зазначає The Times. Зокрема, він стверджував, що деякі високопоставлені офіцери нібито часто більш зацікавлені в різноманітті, рівноправності та інклюзивності, ніж у плануванні бойових дій.


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