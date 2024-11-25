Суспільство

Воїни 3-ї штурмової зачистили село Копанки на Харківщині та взяли полонених
25 Листопада 2024 12:50
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Село Копанки Борівської громади Харківської області звільнене від російських військових після їхньої спроби прориву. Про це 25 листопада повідомила Третя окрема штурмова бригада.  

Українські захисники провели успішну операцію із зачистки населеного пункту. Під час боїв вдалося взяти в полон групу російських військових із 1-ї танкової армії РФ.  

“Під час операції ворог намагався обстрілювати село важкою артилерією, але вже не по наших бійцях, а для знищення своїх. Деякі з полонених перебувають під слідством у Росії або вже мають судимість”, — зазначили в бригаді.  

Станом на 25 листопада Копанки повністю контролюються Збройними Силами України.


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