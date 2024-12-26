У Харкові понад тисяча будинків залишаються без опалення після ракетної атаки

Внаслідок ударів армії рф по критичній інфраструктурі Харківської області 25 грудня без теплопостачання залишалися понад пів мільйона абонентів. У частину будинків опалення вже повернули, відновлювальні роботи тривають.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Станом ранок 26 грудня вдалося повернути тепло для понад 300 тисяч абонентів.

Триває процес відновлення теплопостачання у Харкові для 1055 багатоквартирних будинків – це 92 104 абоненти. А також для майже 17 000 абонентів Харківського району.

Нагадаємо, російські війська здійснили масовану атаку на Харків вранці 25 грудня, застосувавши балістичні ракети. У місті спалахнули пожежі, зазнала пошкоджень інфраструктура. Постраждали шестеро людей.

Після масованого обстрілу міста мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни цілили по котельних, ТЕЦ та інші обʼєктах електроенергетики міста. Очільник міста заявив, що систему опалення доведеться перезапускати.