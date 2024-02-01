За кілька днів Зеленський оголосить про звільнення Залужного – CNN

Президент України Володимир Зеленський планує через декілька днів офіційно оголосити про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного

Про це повідомляє Еспресо з посиланням на CNN.

Зазначається, що Зеленський оголосить про звільнення Залужного до кінця цього тижня, тобто до 4 лютого. Відомо, що головною причиною стали різні погляди щодо російсько-української війни.

Джерела CNN стверджують, що під час розмови в офісі у понеділок, де також був присутнім міністр оборони України Рустем Умєров, Зеленський ухвалив рішення про звільнення Залужного. Зазначається, що розмова була спокійною і президент запропонував генералу нову посаду, він якої Залужний відмовився.

У відповідь Зеленський заявив, що відмова від нової посади не дозволить йому зберегти місце Головнокомандувача Збройними силами України, пише видання. На посаду головнокомандувача є два кандидати – глава ГУР МОУ Кирило Буданов та командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський.