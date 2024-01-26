За Гринкевича-молодшого не вноситимуть заставу, – адвокат

Заставу за Романа Гринкевича – сина львівського бізнесмена та одного з підозрюваних у справі про закупівлю неякісного військового одягу для потреб ЗСУ – вносити не будуть.

Про це пише “Суспільне”.

“Таких грошей немає, і безпідставно їх вносити”, – сказав адвокат Гринкевича-молодшого Андрій Гуджал.

Адвокат також розповів, що нині сторона захисту бере докази у турецької фірми виробника військового одягу, які мають довести невинуватість Романа Гринкевича.

Соломʼянський суд мав сьогодні, 26 січня, розглянути апеляцію сторони захисту Романа Гринкевича щодо рішення Печерського суду про запобіжний захід у межах справи про постачання неякісного одягу для Збройних сил України, однак засідання перенесли. Воно має відбутися тепер аж в середині лютого.