Суспільство

За хабарі допомагав призовникам ухилятися від мобілізації: у Чернігові викрили очільника ВЛК

9 Квітня 2024 14:00
читать на русском →
сбу
Затримання зловмисника / СБУ

Сбу викрила керівника ВЛК Чернігівської області, який надавав допомогу ухилятися від мобілізації.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Фігурант був учасником злочинної схеми, яку організував колишній голова обласної військово-лікарської комісії Чернігівщини і якого СБУ задокументувала у лютому цього року. Також викрито їхню спільницю – посадовицю медкомісії Чернігівського військкомату», – йдеться в повідомленні.

За матеріалами слідства, фігуранти організували видачу неправдивих медичних висновків, в яких прописували тяжкі діагнози призовників. Потім ці документи направляли до військкомату з позначкою: непридатний до служби через погане здоров’я.

Це дозволяло ухилянтам списатися з військового обліку та виїхати за кордон.

Встановлено, що фігуранти одержували з кожного клієнта до 5 тис. доларів.

На підставі зібраних доказів обом фігурантам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) і ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Дії очільника ВЛК додатково кваліфіковані за ч. 3 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Він перебуває під вартою. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також за матеріалами СБУ арештовано майно затриманого ексочільника обласної ВЛК.

Йдеться про майже мільйон доларів США, чотири квартири в Києві, Чернівцях і Чернігові загальною площею понад 400 кв. м та земельні ділянки на Чернігівщині загальною площею близько 4 га.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

ТОП-новини
9 Квітня 2024 14:43

Кабмін розробляє “більш справедливу” постанову щодо броні від мобілізації

9 Квітня 2024 15:43

Після журналістського розслідування посадовця СБУ Вітюка відправили на фронт
9 Квітня 2024 15:07

Росіяни вдарили по середмістю Харкова
9 Квітня 2024 14:00

За хабарі допомагав призовникам ухилятися від мобілізації: у Чернігові викрили очільника ВЛК
9 Квітня 2024 13:36

Загибель підлітка на фунікулері у Києві: обвинувачений провини не визнає

Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті

Юрій САПРОНОВ

Не надо нас пугать!

Віталій ПОРТНИКОВ

Нові адмірали Путіна

Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас

Сергій ПРИТУЛА

Ми ще далекі від ідеальної взаємодії держава-бізнес-волонтери

Максим ЖОРІН

КАБи зараз одна з найбільших проблем для фронту

усі думки