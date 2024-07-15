За фактом загибелі військового-дезертира на Одещині ДБР відкрило кримінальне провадження

ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом загибелі військовослужбовця-дезертира, який намагався втекти через україно-молдавський кордон.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За оперативними даними, 14 липня 2024 року у Захарівському районі Одеської області четверо військовослужбовців втекли з навчальної частини та намагались пішки перейти до Республіки Молдова. Для того, аби під’їхати до кордону, втікачі найняли таксі.

Під час спроби переходу кордону прикордонники помітили їх та затримали. Один із втікачів напав на прикордонника, намагаючись утекти. У відповідь той застосував табельну зброю та застрелив нападника.

“Тривають невідкладні слідчі дії, встановлюються всі обставини події.

Попередня кваліфікація правопорушення: перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу, які спричинили тяжкі наслідки…

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону”.