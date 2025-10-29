За ексзаступника голови Верховного Суду Богдана Львова внесли 20 мільйонів гривень застави

За колишнього заступника голови та суддю Верховного Суду внесли заставу у 20 мільйонів гривень. Гроші надійшли на рахунок Вищого антикорупційного суду.

Про це пише hromadske.

За даними видання, йдеться про ексзаступника голови Верховного Суду й судді Касаційного господарського суду Богдана Львова.

20 жовтня Вищий антикорупційний суд у 15 разів зменшив розмір застави для Богдана Львова. Прокурор просив узяти обвинуваченого під варту, однак суддя не задовольнив це клопотання, а зменшив заставу з 302 мільйонів гривень до 20 мільйонів гривень.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що прокурор САП не погоджується з таким рішенням суду та оскаржить його в суді апеляційної інстанції.

Нагадаємо, у вересні 2022 року журналісти проєкту “Схеми” заявили, що суддя Верховного Суду України Богдан Львов має громадянство Росії з 1999 року. Сам суддя це заперечував. 3 жовтня СБУ поінформувала Верховний Суд, що Богдан Львов є громадянином РФ.

Львова також підозрюють у пособництві в привласненні української частини магістрального нафтопродуктопроводу “Самара — Західний напрямок”, що належав державі Україна в особі Фонду державного майна України на підставі рішення суду. Збитки держави оцінюються в 1,4 мільярда гривень. Підозру в незаконному заволодінні нафтопроводом у 2024 році оголосили також Віктору Медведчуку, який, за даними слідства, координував свої дії з керівництвом РФ.

У жовтні 2022 року судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду через брак одного голосу не змогли звільнити з посади Богдана Львова, але його відрахував тодішній голова Верховного Суду Всеволод Князєв.

10 січня 2024 року Богдан Львов домігся поновлення на посаді судді через рішення суду, проте у Верховному Суді одразу повідомили про намір оскаржити це рішення. Уже в червні Шостий апеляційний адміністративний суд відхилив вимоги Львова щодо повернення на посаду та виплати заробітну плату за період вимушеного прогулу.