Одеська суддя не задекларувала оренду квартири у Дубаї за 700 тисяч гривень 

Суддя Київського районного суду Одеси Алла Маломуж не задекларувала оренду квартири в Дубаї, яка коштує майже 700 тисяч гривень на рік, що перевищує більшу частину її річного доходу. Водночас журналісти з’ясували, що з початку повномасштабної війни суддя не з’являється на роботі, перебуваючи у численних оплачуваних відпустках, а з вересня 2023 року офіційно пішла у декрет на три роки.

За даними проєкту “Dubai Unlocked“, Маломуж орендує квартиру площею 117 м² у престижній новобудові Orin Building в районі Аль-Барша, поблизу острова Palm Jumeirah. Квартира оснащена двома спальнями, доступом до басейну, тенісного корту та зоною барбекю.

Контракт на оренду, отриманий через французьке видання Le Monde, засвідчує, що з жовтня 2023 року суддя платить 70 тисяч дирхам (близько 675 500 гривень) за рік оренди. Однак цю інформацію вона не внесла до своєї декларації за 2023 рік.

Згідно з документами, задекларований дохід Маломуж у 2023 році становив 725 353 гривні суддівської зарплати та 47 тисяч гривень аліментів. Водночас її чоловік мав заощадження у 30 тисяч доларів США, які скоротилися на 9 тисяч доларів після початку оренди квартири в Дубаї.

Юрист Центру протидії корупції Олексій Бойко підкреслив, що оренду житла за кордоном слід обов’язково декларувати, незалежно від місця розташування нерухомості. Він звернув увагу на фінансовий дисбаланс у сім’ї судді, припустивши наявність прихованих доходів або активів.

У телефонній розмові з журналістами Маломуж заперечила факт оренди квартири та порадила звернутися до правоохоронців. “Такої судді, як я, не було й не буде. Я ніколи не брала хабарів”, — заявила вона.

Водночас на її сторінці у Facebook журналісти знайшли фотографію, зроблену у квітні 2024 року на дубайській набережній з видом на будівлю Continental Tower.

Київський районний суд Одеси підтвердив, що Маломуж не виконує своїх обов’язків із 28 лютого 2022 року. Весь цей час вона перебувала у різних оплачуваних відпустках, отримавши від держави 880 тисяч гривень зарплати за 2022 рік, попри те, що не здійснювала правосуддя. У вересні 2023 року суддя офіційно пішла у декретну відпустку на три роки.