Суддя з Тернопільщини вчинила смертельну ДТП

За даними слідства, автомобіль, яким керувала суддя Підгаєцького райсуду Тернопільської області, збив двох пішоходів на переході. Один з них загинув, інший отримав травми.

Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, повідомлено про підозру / Фото Офіс Генпрокурора

Прокуратура повідомила про підозру судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі пішохода та травмування іншої людини. Про це інформує Івано-Франківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 31 жовтня у селі Фрага Івано-Франківського району на автодорозі «Мукачево – Львів» підозрювана, керуючи автомобілем Lexus UX 250h у напрямку Львова, не зменшила швидкість біля нерегульованого пішохідного переходу та здійснила наїзд на двох пішоходів.

Реклама

Реклама

Один із постраждалих загинув на місці. Інша особа отримала тілесні ушкодження.

Досудове розслідування проводить територіальне управління ДБР під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Прокуратура скерувала до Вищої ради правосуддя подання щодо надання згоди на утримання під вартою підозрюваної та клопотання про її тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя. Розгляд документів запланований на засіданні ВРП сьогодні.