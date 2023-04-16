Суспільство

За добу ЗСУ знищили більше 500 окупантів і 1 літак

16 Квітня 2023 10:09
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генштаб, втрати ворога, зсу

Минулої доби ЗСУ ліквідували 520 окупантів, знищили 4 танки, 10 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 1 засіб ППО, 1 літак, 12 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 2 одиниці спеціальної техніки

За даними Генштабу ЗСУ загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 182070 (+520) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3657 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7083 (+10) од,
  • артилерійських систем – 2795 (+10) од,
  • РСЗВ – 538 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 284 (+1) од,
  • літаків – 308 (+1) од,
  • гелікоптерів – 293 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5658 (+12) од,
  • спеціальна техніка ‒ 326 (+2).

Дані уточнюються.


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