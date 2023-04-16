За добу ЗСУ знищили більше 500 окупантів і 1 літак

Минулої доби ЗСУ ліквідували 520 окупантів, знищили 4 танки, 10 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 1 засіб ППО, 1 літак, 12 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 2 одиниці спеціальної техніки
За даними Генштабу ЗСУ загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 182070 (+520) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3657 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7083 (+10) од,
- артилерійських систем – 2795 (+10) од,
- РСЗВ – 538 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 284 (+1) од,
- літаків – 308 (+1) од,
- гелікоптерів – 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+0),
- крилаті ракети ‒ 911 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5658 (+12) од,
- спеціальна техніка ‒ 326 (+2).
Дані уточнюються.
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