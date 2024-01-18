За добу ЗСУ знищили 24 артсистеми і 21 танк росіян 

Втрати Росії у загарбницькій війні проти України продовжують зростати − лише за минулу добу Збройні сили України знищили близько 780 окупантів, 38 ББМ, 24 артилерійські системи та 21 танк.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.01.24 орієнтовно склали:

особового складу − близько 373 600 (+780) осіб,

танків − 6 147 (+21) од,

бойових броньованих машин − 11 410 (+38) од,

артилерійських систем − 8 835 (+24) од,

РСЗВ − 966 (+2) од,

засобів ППО − 653 (+0) од,

літаків − 331 (+0) од,

гелікоптерів − 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 925 (+41) од,

крилатих ракет − 1 818 (+1) од,

кораблів/катерів − 23 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 11 794 (+39) од,

спеціальної техніки − 1 380 (+13) од.

Дані уточнюються.

