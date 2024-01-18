Суспільство

За добу ЗСУ знищили 24 артсистеми і 21 танк росіян 

18 Січня 2024 08:48
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зсу, генштаб, фронт

Втрати Росії у загарбницькій війні проти України продовжують зростати − лише за минулу добу Збройні сили України знищили близько 780 окупантів, 38 ББМ, 24 артилерійські системи та 21 танк.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 373 600 (+780) осіб,
  • танків − 6 147 (+21) од,
  • бойових броньованих машин − 11 410 (+38) од,
  • артилерійських систем − 8 835 (+24) од,
  • РСЗВ − 966 (+2) од,
  • засобів ППО − 653 (+0) од,
  • літаків − 331 (+0) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 925 (+41) од,
  • крилатих ракет − 1 818 (+1) од,
  • кораблів/катерів − 23 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 11 794 (+39) од,
  • спеціальної техніки − 1 380 (+13) од.

Дані уточнюються.


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