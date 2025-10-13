        Суспільство

        За добу ЗСУ знищили 1 140 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога

        Сергій Бордовський
        13 Жовтня 2025 07:09
        читать на русском →

        За минулу добу українські Сили оборони ліквідували ще 1 140 російських військових. Загальні втрати особового складу армії РФ від початку повномасштабного вторгнення становлять орієнтовно 1 123 950 осіб, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

        Крім того, ворог втратив 3 танки, 21 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню та 109 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн.

        Українські захисники також знищили 232 безпілотники оперативно-тактичного рівня та 1 одиницю спеціальної техніки.

        Реклама
        Реклама

        Втрати противника від 24 лютого 2022 року до 13 жовтня 2025 року орієнтовно становлять:

        • особовий склад — близько 1 123 950 (+1 140) осіб
        • танки — 11 251 (+3)
        • бойові броньовані машини — 23 345
        • артилерійські системи — 33 599 (+21)
        • РСЗВ — 1 520 (+2)
        • засоби ППО — 1 225
        • літаки — 427
        • гелікоптери — 346
        • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 69 242 (+232)
        • крилаті ракети — 3 859
        • кораблі / катери — 28
        • підводні човни — 1
        • автомобільна техніка та автоцистерни — 64 043 (+109)
        • спеціальна техніка — 3 977 (+1)

        Дані уточнюються, зазначили у Генштабі.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини