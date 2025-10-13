За добу ЗСУ знищили 1 140 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Зеленський про розмови з Трампом і Макроном – пріоритет: ППО, далекобійність і енергетична безпека

Втрати противника від 24 лютого 2022 року до 13 жовтня 2025 року орієнтовно становлять:

Крім того, ворог втратив 3 танки, 21 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню та 109 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн.

За минулу добу українські Сили оборони ліквідували ще 1 140 російських військових. Загальні втрати особового складу армії РФ від початку повномасштабного вторгнення становлять орієнтовно 1 123 950 осіб, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України .