За добу ЗСУ знищили 1 140 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога

За минулу добу українські Сили оборони ліквідували ще 1 140 російських військових. Загальні втрати особового складу армії РФ від початку повномасштабного вторгнення становлять орієнтовно 1 123 950 осіб, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Крім того, ворог втратив 3 танки, 21 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню та 109 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн.
Українські захисники також знищили 232 безпілотники оперативно-тактичного рівня та 1 одиницю спеціальної техніки.
Втрати противника від 24 лютого 2022 року до 13 жовтня 2025 року орієнтовно становлять:
- особовий склад — близько 1 123 950 (+1 140) осіб
- танки — 11 251 (+3)
- бойові броньовані машини — 23 345
- артилерійські системи — 33 599 (+21)
- РСЗВ — 1 520 (+2)
- засоби ППО — 1 225
- літаки — 427
- гелікоптери — 346
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 69 242 (+232)
- крилаті ракети — 3 859
- кораблі / катери — 28
- підводні човни — 1
- автомобільна техніка та автоцистерни — 64 043 (+109)
- спеціальна техніка — 3 977 (+1)
Дані уточнюються, зазначили у Генштабі.