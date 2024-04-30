За добу ЗСУ відбили 33 атаки, окупанти  активізувалися на Бахмутському напрямку

За минулу добу на фронті відбулося 115 боєзіткнень. Сили оборони відбили ворожі атаки на 7 напрямках, найбільше – на Бахмутському

Про це 30 квітня повідомляє Генеральний штаб України.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 9 атак в районах населених пунктів Берестове і Новосергіївка Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку відбито 13 атак, здійснених противником за підтримки авіації, в районах населених пунктів Твердохлібове, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області; Терни, Торське та південніше Зарічного Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 33 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Роздолівка та Часів Яр Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 24 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Новокалинове, Очеретине, Сокіл, Соловйове, Семенівка, Орлівка та Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Георгіївка та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 7 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Новодарівки Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснив 3 безуспішні атаки на позиції наших військ.