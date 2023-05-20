Суспільство

За добу ЗСУ ліквідували майже 700 окупантів

20 Травня 2023 10:09
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зсу, генштаб, втрати ворога, війна

Минулої доби ЗСУ ліквідували 670 окупантів, знищили 4 танки, 5 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, 1 РСЗВ та 6 засобів ППО.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 202430 (+670) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3781 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7382 (+5) од,
  • артилерійських систем – 3229 (+19) од,
  • РСЗВ – 564 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 325 (+6) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2801 (+32),
  • крилаті ракети ‒ 1011 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6103 (+20) од,
  • спеціальна техніка ‒ 423 (+4).

Дані уточнюються.

В Генштабі додали, що авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 8 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Також наші воїни знищили 3 крилатих ракети “Калібр”, 18 іранських ударних БпЛА “Shahed”, 4 баражуючих боєприпаси “Ланцет” та 10 ворожих розвідувальних БпЛА різного типу.

Українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 7 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 артилерійських підрозділи на вогневій позиції, 6 станцій радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію ЗРК С-300.


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