За добу ЗСУ ліквідували майже 700 окупантів

Минулої доби ЗСУ ліквідували 670 окупантів, знищили 4 танки, 5 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, 1 РСЗВ та 6 засобів ППО.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.05.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 202430 (+670) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3781 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 7382 (+5) од,

артилерійських систем – 3229 (+19) од,

РСЗВ – 564 (+0) од,

засоби ППО ‒ 325 (+6) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2801 (+32),

крилаті ракети ‒ 1011 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6103 (+20) од,

спеціальна техніка ‒ 423 (+4).

Дані уточнюються.

В Генштабі додали, що авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 8 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Також наші воїни знищили 3 крилатих ракети “Калібр”, 18 іранських ударних БпЛА “Shahed”, 4 баражуючих боєприпаси “Ланцет” та 10 ворожих розвідувальних БпЛА різного типу.

Українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 7 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 артилерійських підрозділи на вогневій позиції, 6 станцій радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію ЗРК С-300.