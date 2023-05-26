Політика

За добу знищено один літак, 25 артсистем і близько 460 рашистів

26 Травня 2023 08:09
24
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втрати ворога

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.

З 24.02.22 по 26.05.23 орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 205720 (+460) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3796 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7435 (+3) од,
  • артилерійських систем – 3384 (+25) од,
  • РСЗВ – 570 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 328 (+1) од,
  • літаків – 310 (+1) од,
  • гелікоптерів – 296 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2910 (+3),
  • крилаті ракети ‒ 1015 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6161 (+13) од,
  • спеціальна техніка ‒ 446 (+2).

Дані уточнюються.


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