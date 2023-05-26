Політика

За добу знищено один літак, 25 артсистем і близько 460 рашистів Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника. З 24.02.22 по 26.05.23 орієнтовно вони склали: особового складу ‒ близько 205720 (+460) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3796 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 7435 (+3) од,

артилерійських систем – 3384 (+25) од,

РСЗВ – 570 (+0) од,

засоби ППО ‒ 328 (+1) од,

літаків – 310 (+1) од,

гелікоптерів – 296 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2910 (+3),

крилаті ракети ‒ 1015 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6161 (+13) од,

спеціальна техніка ‒ 446 (+2). Дані уточнюються. Поділитися:



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