За добу знищено один літак, 25 артсистем і близько 460 рашистів

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.
З 24.02.22 по 26.05.23 орієнтовно вони склали:
- особового складу ‒ близько 205720 (+460) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3796 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7435 (+3) од,
- артилерійських систем – 3384 (+25) од,
- РСЗВ – 570 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 328 (+1) од,
- літаків – 310 (+1) од,
- гелікоптерів – 296 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2910 (+3),
- крилаті ракети ‒ 1015 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6161 (+13) од,
- спеціальна техніка ‒ 446 (+2).
Дані уточнюються.
Поділитися: