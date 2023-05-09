Політика

За добу знищено 650 окупантів – Генштаб Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02.22 по 09.05.23. З початку широкомасштабного вторгнення орієнтовно вони склали: особового складу ‒ близько 195620 (+650) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3734 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 7257 (+4) од,

артилерійських систем – 3031 (+13) од,

РСЗВ – 554 (+0) од,

засоби ППО ‒ 307 (+1) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2618 (+4),

крилаті ракети ‒ 955 (+8),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5969 (+11) од,

спеціальна техніка ‒ 388 (+4). Дані уточнюються. Поділитися:



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