Політика

За добу знищено 650 окупантів – Генштаб

9 Травня 2023 09:26
22
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втрати ворога

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02.22 по 09.05.23.

З початку широкомасштабного вторгнення орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 195620 (+650) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3734 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7257 (+4) од,
  • артилерійських систем – 3031 (+13) од,
  • РСЗВ – 554 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 307 (+1) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2618 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 955 (+8),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5969 (+11) од,
  • спеціальна техніка ‒ 388 (+4).

Дані уточнюються.


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