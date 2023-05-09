За добу знищено 650 окупантів – Генштаб

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02.22 по 09.05.23.
З початку широкомасштабного вторгнення орієнтовно вони склали:
- особового складу ‒ близько 195620 (+650) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3734 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7257 (+4) од,
- артилерійських систем – 3031 (+13) од,
- РСЗВ – 554 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 307 (+1) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2618 (+4),
- крилаті ракети ‒ 955 (+8),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5969 (+11) од,
- спеціальна техніка ‒ 388 (+4).
Дані уточнюються.
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