За добу знищено 500 окупантів і 20 артсистем росіян

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.
Так, з 24.02.22 по 25.05.23 орієнтовно вони склали:
- особового складу ‒ близько 205260 (+500) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3795 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7432 (+8) од,
- артилерійських систем – 3359 (+20) од,
- РСЗВ – 570 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 327 (+0) од,
- літаків – 309 (+0) од,
- гелікоптерів – 296 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2907 (+36),
- крилаті ракети ‒ 1015 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6148 (+2) од,
- спеціальна техніка ‒ 444 (+4).
Дані уточнюються.
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