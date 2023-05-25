Політика

За добу знищено 500 окупантів і 20 артсистем росіян Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника. Так, з 24.02.22 по 25.05.23 орієнтовно вони склали: особового складу ‒ близько 205260 (+500) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3795 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 7432 (+8) од,

артилерійських систем – 3359 (+20) од,

РСЗВ – 570 (+0) од,

засоби ППО ‒ 327 (+0) од,

літаків – 309 (+0) од,

гелікоптерів – 296 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2907 (+36),

крилаті ракети ‒ 1015 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6148 (+2) од,

спеціальна техніка ‒ 444 (+4). Дані уточнюються. Поділитися:



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