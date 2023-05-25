Політика

За добу знищено 500 окупантів і 20 артсистем росіян

25 Травня 2023 08:38
40
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втрати ворога

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.

Так, з 24.02.22 по 25.05.23 орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 205260 (+500) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3795 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7432 (+8) од,
  • артилерійських систем – 3359 (+20) од,
  • РСЗВ – 570 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 327 (+0) од,
  • літаків – 309 (+0) од,
  • гелікоптерів – 296 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2907 (+36),
  • крилаті ракети ‒ 1015 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6148 (+2) од,
  • спеціальна техніка ‒ 444 (+4).

Дані уточнюються.


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