За добу знищено 460 окупантів, 33 артсистеми і 22 БПЛА

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.
З початку широкомасштабного вторгнення по 20.08.23 орієнтовно вони склали:
- особового складу ‒ близько 257470 (+460) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4346 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8435 (+11) од,
- артилерійських систем – 5245 (+33) од,
- РСЗВ – 717 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 489 (+3) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4304 (+22),
- крилаті ракети ‒ 1406 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7680 (+15) од,
- спеціальна техніка ‒ 790 (+5).
Дані уточнюються.