Політика

За добу знищено 460 окупантів, 33 артсистеми і 22 БПЛА

20 Серпня 2023 08:30
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втрати ворога

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.

З початку широкомасштабного вторгнення по 20.08.23 орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 257470 (+460) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4346 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8435 (+11) од,
  • артилерійських систем – 5245 (+33) од,
  • РСЗВ – 717 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 489 (+3) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4304 (+22),
  • крилаті ракети ‒ 1406 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7680 (+15) од,
  • спеціальна техніка ‒ 790 (+5).

Дані уточнюються.


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