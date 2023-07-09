Політика

За добу знищено 20 ворожих артсистем, 7 РСЗО, ліквідовано 600 рашистів Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника. З 24.02.22 по 09.07.23 орієнтовно вони склали: особового складу ‒ близько 234040 (+600) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4078 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 7964 (+11) од,

артилерійських систем – 4366 (+20) од,

РСЗВ – 668 (+7) од,

засоби ППО ‒ 413 (+3) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 309 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3685 (+19),

крилаті ракети ‒ 1271 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6929 (+15) од,

спеціальна техніка ‒ 628 (+9). Дані уточнюються.



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