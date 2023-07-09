За добу знищено 20 ворожих артсистем, 7 РСЗО, ліквідовано 600 рашистів

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.
З 24.02.22 по 09.07.23 орієнтовно вони склали:
- особового складу ‒ близько 234040 (+600) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4078 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7964 (+11) од,
- артилерійських систем – 4366 (+20) од,
- РСЗВ – 668 (+7) од,
- засоби ППО ‒ 413 (+3) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 309 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3685 (+19),
- крилаті ракети ‒ 1271 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6929 (+15) од,
- спеціальна техніка ‒ 628 (+9).
Дані уточнюються.