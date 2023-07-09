Політика

За добу знищено 20 ворожих артсистем, 7 РСЗО, ліквідовано 600 рашистів

9 Липня 2023 09:07
40
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втрати ворога

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.

З 24.02.22 по 09.07.23 орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 234040 (+600) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4078 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7964 (+11) од,
  • артилерійських систем – 4366 (+20) од,
  • РСЗВ – 668 (+7) од,
  • засоби ППО ‒ 413 (+3) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 309 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3685 (+19),
  • крилаті ракети ‒ 1271 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6929 (+15) од,
  • спеціальна техніка ‒ 628 (+9).

Дані уточнюються.


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