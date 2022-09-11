Кримінал

За добу у Харкові і області внаслідок обстрілів загинув один і поранено четверо цивільних

11 Вересня 2022 09:38
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Близько опівночі російські окупанти завдали ракетного удару, попередньо з ЗРК С-300, по м. Дергачі. Пошкоджено 4-поверхову будівлю. На щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Протягом минулої доби ворог інтенсивно обстрілював м. Харків та населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів. Цієї ночі обстрілів м. Харків не зафіксовано.

За словами Синєгубова, внаслідок вчорашніх обстрілів у Харкові загинув 43-річний чоловік, госпіталізовані з пораненнями ще 4 цивільних.

В Чугуївському районі протягом минулої доби поранення отримали 2 людей. В Ізюмському районі 1 поранений. Ще 2 людей госпіталізовані в Куп’янському районі.

“Сьогодні виповнюється 200 днів від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Наші захисники продовжують успішно діяти, звільняючи раніше окуповану ворогом територію Харківської області. ЗСУ зайшли до Куп’янська, триває звільнення населених пунктів Куп’янського та Ізюмського районів. За останні дні звільнено близько 2 тис. кв. км. нашої території”, – написав у Telegram Синєгубов.


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