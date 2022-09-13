Політика

За добу сили оборони знищили 17 крилатих ракет, втрати росіян перевищили 53 тис. особового складу

13 Вересня 2022 09:18
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Генштаб ЗСУ оновив дані втрат російської армії з початку широкомасштабного вторгнення в Україну.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.09 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 53300 (+350) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2175 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4662 (+22) од,
  • артилерійських систем – 1279 (+10) од,
  • РСЗВ – 311 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 165 (+3) од,
  • літаків – 244 (+1) од,
  • гелікоптерів – 213 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 904 (+1),
  • крилаті ракети ‒ 233 (+17),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3469 (+6) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 117 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.


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