Політика

За добу сили оборони знищили 17 крилатих ракет, втрати росіян перевищили 53 тис. особового складу Генштаб ЗСУ оновив дані втрат російської армії з початку широкомасштабного вторгнення в Україну. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.09 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 53300 (+350) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2175 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 4662 (+22) од,

артилерійських систем – 1279 (+10) од,

РСЗВ – 311 (+0) од,

засоби ППО ‒ 165 (+3) од,

літаків – 244 (+1) од,

гелікоптерів – 213 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 904 (+1),

крилаті ракети ‒ 233 (+17),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3469 (+6) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 117 (+0). Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються. Поділитися:



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