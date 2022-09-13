За добу сили оборони знищили 17 крилатих ракет, втрати росіян перевищили 53 тис. особового складу

Генштаб ЗСУ оновив дані втрат російської армії з початку широкомасштабного вторгнення в Україну.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.09 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 53300 (+350) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2175 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4662 (+22) од,
- артилерійських систем – 1279 (+10) од,
- РСЗВ – 311 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 165 (+3) од,
- літаків – 244 (+1) од,
- гелікоптерів – 213 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 904 (+1),
- крилаті ракети ‒ 233 (+17),
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3469 (+6) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 117 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.
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