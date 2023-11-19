Політика

За добу Сили оборони знешкодили понад 1100 росіян

19 Листопада 2023 08:38
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втрати ворога

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.

Повідомляється, що з 24.02.22 по 19.11.23 орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 318570 (+1190) осіб,
  • танків ‒ 5435 (+13) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 10166 (+25) од.,
  • артилерійських систем – 7744 (+18) од.,
  • РСЗВ – 898 (+2) од.,
  • засоби ППО ‒ 588 (+2) од.,
  • літаків – 323 (+0) од.,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5755 (+29),
  • крилаті ракети ‒ 1563 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10120 (+29) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1096 (+6)

Дані уточнюються.


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