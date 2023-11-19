За добу Сили оборони знешкодили понад 1100 росіян

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.
Повідомляється, що з 24.02.22 по 19.11.23 орієнтовно вони склали:
- особового складу ‒ близько 318570 (+1190) осіб,
- танків ‒ 5435 (+13) од.,
- бойових броньованих машин ‒ 10166 (+25) од.,
- артилерійських систем – 7744 (+18) од.,
- РСЗВ – 898 (+2) од.,
- засоби ППО ‒ 588 (+2) од.,
- літаків – 323 (+0) од.,
- гелікоптерів – 324 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5755 (+29),
- крилаті ракети ‒ 1563 (+0),
- кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10120 (+29) од,
- спеціальна техніка ‒ 1096 (+6)
Дані уточнюються.