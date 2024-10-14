За добу росіяни вбили п’ятьох людей

Протягом доби у трьох областях України внаслідок російських обстрілів загинули п’ятеро людей. Чотирьох цивільних вбили на Донеччині та ще одну людину — на Херсонщині, повідомляють в ОВА.

На Донеччині вбили двох людей у Часовому Яру та по одному — у Званівці та Вишневому, написав голова ОВА Вадим Філашкін. В області поранені троє людей.

З 24 лютого 2022 росіяни вбили 2816 мирних жителів області, поранили ще 6292, повідомляє Вадим Філашкін.

За інформацією голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, за добу в регіоні одна людина загинула, четверо були поранені. Під російським вогнем й авіаударами опинилися вісім населених пунктів області й місто Херсон.

У Куп’янську на Харківщині внаслідок удару БПЛА постраждав 56-річний чоловік, повідомляє глава ОВА Олег Синєгубов.

Запорізьку область протягом доби атакували 177 разів. Ударів завдали по дев’яти населених пунктах.