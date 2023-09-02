За добу Росія втратила 570 військових та 12 танків

Російська армія втратила близько 570 військових за попередню добу, заявляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 2 вересня.
Українське командування оцінює загальні втрати Росії за час повномасштабного вторгнення у 264 060 осіб.
Крім того, штаб наводить дані про втрати російської техніки:
- танків ‒ 4471 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8637 (+24) од,
- артилерійських систем – 5560 (+30) од,
- РСЗВ – 736 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 501 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4433 (+12),
- крилаті ракети ‒ 1447 (+2),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8043 (+34) од,
- спеціальна техніка ‒ 835 (+4).
Дані уточнюються.