Політика

За добу Росія втратила 570 військових та 12 танків

2 Вересня 2023 09:53
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втрати ворога

Російська армія втратила близько 570 військових за попередню добу, заявляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 2 вересня.

Українське командування оцінює загальні втрати Росії за час повномасштабного вторгнення у 264 060 осіб.

Крім того, штаб наводить дані про втрати російської техніки:

  • танків ‒ 4471 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8637 (+24) од,
  • артилерійських систем – 5560 (+30) од,
  • РСЗВ – 736 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 501 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4433 (+12),
  • крилаті ракети ‒ 1447 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8043 (+34) од,
  • спеціальна техніка ‒ 835 (+4).

Дані уточнюються.


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