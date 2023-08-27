За добу на Таврійському напрямку 17 рашистів було взято в полон

Сили оборони рухаються вперед на Таврійському напрямку.
Як повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Сил оборони України Олександр Тарнавський, артилерійські підрозділи нашої армії протягом доби виконали 1268 вогневих завдань.
“За останню добу втрати ворога склали 305 осіб (безповоротні – 78, поранені – 210, полон – 17).
Знищено 32 одиниці військової техніки противника.
Зокрема, 2 танки, 8 ББМ, 5 артилерійських систем та мінометів, 2 РСЗВ, 1 ПТРК, 4 БпЛА, 10 одиниць автомобільної техніки.
Також було знищено 11 складів боєприпасів ворога”, – написав командувач у Telegram.