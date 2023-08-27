Політика

За добу на Таврійському напрямку 17 рашистів було взято в полон

27 Серпня 2023 17:57
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втрати ворога

Сили оборони рухаються вперед на Таврійському напрямку.

Як повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Сил оборони України Олександр Тарнавський, артилерійські підрозділи нашої армії протягом доби виконали 1268 вогневих завдань.

“За останню добу втрати ворога склали 305 осіб (безповоротні – 78, поранені – 210, полон – 17).

Знищено 32 одиниці військової техніки противника.

Зокрема, 2 танки, 8 ББМ, 5 артилерійських систем та мінометів, 2 РСЗВ, 1 ПТРК, 4 БпЛА, 10 одиниць автомобільної техніки.

Також було знищено 11 складів боєприпасів ворога”, – написав командувач у Telegram.


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