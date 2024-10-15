За добу на фронті відбулося майже 200 бойових зіткнень, – Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби по всій лінії фронту зафіксовано 198 бойових зіткнень, йдеться у зведені Генштаба ЗСУ.
- На Харківському напрямку відбулося дві ворожих атаки в районі Тихого.
- На Куп’янському напрямку, за добу окупанти здійснили 26 атак. Сили оборони зупинили усі штурмові дії противника в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Кругляківки, Колісниківки, Голубівки, Петропавлівки, Першотравневого, Лозової та Вишневого.
- На Лиманському напрямку наші війська відбили 37 атак загарбників поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Новолюбівка, Греківка, Невське, Терни, Ямполівка, Торське та Зарічне. Основні зусилля ворог направляв у бік Невського, де провів ще вісім атак.
- На Сіверському напрямку Силами оборони України відбито три штурми поблизу Верхньокам’янського.
- На Краматорському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборону в районах Оріхово-Василівки та Диліївки.
- Неподалік Щербинівки на Торецькому напрямку ворог здійснив три атаки.
- Наші захисники відбили 40 ворожих штурмів різної інтенсивності на Покровському напрямку, в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Лисівка, Селидове, Гродівка, Новотроїцьке та Новопавлівка.
- Ворожі атаки на Курахівському напрямку Сили оборони відбили у районах населених пунктів Ізмайлівка, Гірник, Зоряне, Курахівка, Цукурине, Новодмитрівка, Новоселидівка, Антонівка, Костянтинівка, Катеринівка, Георгіївки та Водяного, де окупанти 50 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Найбільш активно ворог діяв біля Георгіївки, Новодмитрівки та Антонівки.
- На Времівському напрямку нашими захисниками відбито три атаки окупантів в районі Богоявленки.
- На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення неподалік Малої Токмачки та Новоданилівки.
- Вісім атак окупантів не мали успіху на Придніпровському напрямку.
Загалом, минулої доби українські захисники знешкодили 1210 російських загарбників. Також ворог втратив 13 танків, 44 бойових броньованих машини, 9 артилерійських систем, 10 БпЛА оперативно-тактичного рівня, крилату ракету, 32 автомобілі та 4 одиниці спеціальної техніки.