Кримінал

За добу дві людини на Харківщині отримали мінні поранення

20 Червня 2023 08:53
11
читать на русском →
хова

Протягом минулої доби ворог продовжував з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілювати цивільну інфраструктуру населених пунктів Харківського, Куп’янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів області.

За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, під ворожим вогнем перебували: Гур’їв Козачок, Уди, Червона Зоря, Козача Лопань, Липці, Тернова, Стариця, Огірцеве, Охрімівка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лютівка, Івашки та інші населені пункти.

Внаслідок ворожих обстрілів біля сіл. Ківшарівка та Глушківка Куп’янського району сталися лісові пожежі.

У Вовчанську Чугуївського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено багатоквартирний будинок, приватне домоволодіння, сталася пожежа.

У м. Ізюм під час спалювання сміття на власному подвір’ї здетонував вибуховий предмет. Поранення зазнав чоловік 52 років. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.

На березі річки в с. Оскіл Ізюмського району на протипіхотній міні підірвався 32-річний чоловік. Госпіталізований з пораненням в стані середньої тяжкості.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
20 Червня 2023 10:41
14

В Повітряних силах пояснили, як “шахеди” змогли долетіти до Львова
20 Червня 2023 10:07
15

Сі Цзіньпінь пообіцяв Блінкену не надавати летальної зброї Росії
20 Червня 2023 09:40
50

Байден заявив про реальність загрози застосування Путіним ядерної зброї
20 Червня 2023 09:22
53

У Львові розповіли подробиці нічних ударів безпілотниками
20 Червня 2023 09:01
28

Вночі знищено 32 “шахеди”
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Бабушки с планеты Украина, или Почему мы непобедимы
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Коронавирус. Прощай пандемия, привет эндемия!
Александр КИРШ

Реальное соотношение погибшихсо стороны Украины и мордора
Юрій ЛУЦЕНКО

Припиніть!
Александр КИРШ

Из Америки написали, что я — российский агент
Віталій ПОРТНИКОВ

Путин и равнодушие
усі думки