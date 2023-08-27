Кримінал

За добу 101 мігрант намагався потрапити з Білорусі до Польщі

27 Серпня 2023 16:40
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Прикордонна служба Польщі повідомила, що 101 особа, серед яких були мігранти з Конго та Ірану, намагалася нелегально потрапити на територію Польщі з боку Білорусі за останню добу.

Також «група агресивно налаштованих іноземців» атакувала камінням польських прикордонників у зоні діяльності прикордонного поста в Дубичах Церковних, коли ті не дозволили їм спробувати в’їхати у Польщу.

У серпні було зафіксовано понад 2 тисячі 300 спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону.


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