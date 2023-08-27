За добу 101 мігрант намагався потрапити з Білорусі до Польщі

Прикордонна служба Польщі повідомила, що 101 особа, серед яких були мігранти з Конго та Ірану, намагалася нелегально потрапити на територію Польщі з боку Білорусі за останню добу.

W dn.26.08 do🇵🇱próbowały nielegalnie przedostać się z🇧🇾101 os.m. in.ob.Konga i Iranu.#PSGPłaska 4 cudzoziemców przeprawiło się przez rzekę #Wołkuszanka na widok patroli🇵🇱zawróciły na🇧🇾

W tym roku było 20,6 tys. prób. pic.twitter.com/rBKEyzFS4y — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) August 27, 2023

Також «група агресивно налаштованих іноземців» атакувала камінням польських прикордонників у зоні діяльності прикордонного поста в Дубичах Церковних, коли ті не дозволили їм спробувати в’їхати у Польщу.

У серпні було зафіксовано понад 2 тисячі 300 спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону.