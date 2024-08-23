Суспільство

За даними BBC у Курській області зник 81 російський строковик
23 Серпня 2024 14:54
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курська операція
Військовополонені росіяни у Курській області / Фото: DeepState

Щонайменше 81 російський солдат строкової служби перестав виходити на зв’язок із родичами з початку наступу ЗСУ в Курській області, пише “Російська служба Бі-бі-сі”.

Журналісти встановили імена зниклих військовослужбовців на підставі аналізу відкритих даних. Більшість із них служили в 488-му гвардійському мотострілецькому полку Сухопутних військ РФ, дислокованому в Клинцях Брянської області. Останні кілька місяців строковики цього полку перебували на прикордонних позиціях у Курській області.

Родичі строковиків скаржаться в соцмережах, що не можуть отримати інформацію про них ні у військкоматах, ні у військових частинах. Раніше росЗМІ повідомляли, що командування відбирає у строковиків, які перебувають у Курській області, будь-які телефони: і кнопкові, і смартфони.


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