Щонайменше 81 російський солдат строкової служби перестав виходити на зв’язок із родичами з початку наступу ЗСУ в Курській області, пише “Російська служба Бі-бі-сі”.

Журналісти встановили імена зниклих військовослужбовців на підставі аналізу відкритих даних. Більшість із них служили в 488-му гвардійському мотострілецькому полку Сухопутних військ РФ, дислокованому в Клинцях Брянської області. Останні кілька місяців строковики цього полку перебували на прикордонних позиціях у Курській області.

Родичі строковиків скаржаться в соцмережах, що не можуть отримати інформацію про них ні у військкоматах, ні у військових частинах. Раніше росЗМІ повідомляли, що командування відбирає у строковиків, які перебувають у Курській області, будь-які телефони: і кнопкові, і смартфони.