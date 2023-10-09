Суспільство

За цю ніч були атаковані 500 об’єктів ХАМАС – ЦАХАЛ

9 Жовтня 2023 12:11
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війна, ізраїль

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила в понеділок, що за ніч атакувала 500 об’єктів ХАМАС і Палестинського ісламського джихаду.

Про це повідомляє CNN, The Times of Israel, офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін у Telegram.

“Відео та зображення в соціальних мережах показують мечеті і житлові будинки в Газі, зрівняні з землею, кількість загиблих на цій території в понеділок зросла до щонайменше 436 осіб.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що за ніч атакувала 500 об’єктів ХАМАС і Палестинського ісламського джихаду.

Міністерство внутрішніх справ Палестини заявило, що більшість цілей були “вежами, житловими будинками, цивільними і службовими об’єктами, а також багатьма мечетями””.

ЦАХАЛ наголошує, що завдавав ударів по двох оперативних об’єктах ХАМАСу у мечеті в Газі, а також по семи командних центрах ХАМАСу, командному центру Ісламського джихаду, а також по численних багатоповерхових будинках, в тому числі по будинку секретаря ХАМАСу Рухі Маштаа.

ХАМАС заперечує, що будівлі, по яких були завдані удари, використовувалися бойовиками угруповання, заявляючи, що житлові будинки обстріляли без попередження.

Офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін опублікував у Telegram фото і відео нібито уражених об’єктів.


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