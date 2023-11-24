З України від початку повномасштабного вторгнення Росії виїхали 650 тисяч чоловіків призовного віку — ЗМІ

Після початку повномасштабного російського вторгнення з України виїхали 650 тисяч чоловіків призовного віку, стверджує австрійський таблоїд Exxpress із посиланням на дані Євростату — статистичного органу ЄС.

За інформацією Агентства ООН у справах біженців, від початку повномасштабної війни з України виїхали близько 6,3 мільйона людей. BBC Україна з посиланням на аналіз інформації Євростату пише, що, за відкритими даними, 4,2 мільйона українців отримали тимчасовий захист у ЄС, з них 18,3% (768 тисяч) — чоловіки віком 18−64 роки. BBC Україна повідомляє, що Exxpress отримало дані про чоловіків віком 18−60 років.

Водночас у статистиці не вказано, скільки чоловіків виїхали за кордон легально як батьки трьох дітей, люди з інвалідністю II групи або представники інших категорій, яким дозволено залишати Україну. Також, як пише BBC Україна, окремо не враховано чоловіків, які могли виїхати на територію ЄС з українських територій, окупованих країною-агресором Росією.

Як пише Exxpress, за даними МВС Німеччини, з 24 лютого 2022 року до країни приїхала 221 тисяча українських чоловіків призовного віку, з них 189 тисяч досі там. У німецькому МВС вважають, що ще 100 тисяч чоловіків перебувають у країні нелегально. До Австрії виїхали щонайменше 14 тисяч українських чоловіків, які, як повідомляє видання, використовували підроблені документи або користувалися “послугами” контрабандистів.

Раніше BBC із посиланням на дані Польщі, Румунії, Молдови, Угорщини та Словаччини повідомляло, що з лютого 2022 року до 31 серпня 2023-го кордон України незаконно перетнули 19 740 чоловіків.