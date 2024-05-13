З Тиси витягли тіло вже 29 потопельника

Працівники ДПСУ витягли з Тиси тіло вже 29-потопельника з початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє ДПСУ.

“Учора (12 травня − ред.) ввечері прикордонники відділення “Бодалово” Мукачівського загону виявили в річці Тиса тіло чоловіка у гідрокостюмі, яке несло течією”.

Повідомляється, що для того, щоб наздогнати і дістати із річки потопельника, прикордонники використали малий прикордонний катер.

Загиблого витягнули на берег і викликали поліцію.

Потопельником виявився громадянин України, житель міста Хуст, якому 10 травня виповнилося 42 роки.

“Закарпатець поповнив сумну статистику осіб, які втопилися під час спроби подолання Тиси у тих місцях, де по ній пролягає кордон із сусідніми Угорщиною та Румунією, ставши 29-м загиблим у цій річці”, − підсумували у ДПСУ.