Суспільство

З Тиси витягли тіло вже 29 потопельника

13 Травня 2024 12:42
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дпсу
Потопельник / ДПСУ

Працівники ДПСУ витягли з Тиси тіло вже 29-потопельника з початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє ДПСУ.

“Учора (12 травня − ред.) ввечері прикордонники відділення “Бодалово” Мукачівського загону виявили в річці Тиса тіло чоловіка у гідрокостюмі, яке несло течією”.

Повідомляється, що для того, щоб наздогнати і дістати із річки потопельника, прикордонники використали малий прикордонний катер.

Загиблого витягнули на берег і викликали поліцію. 

Потопельником виявився громадянин України, житель міста Хуст, якому 10 травня виповнилося 42 роки.

“Закарпатець поповнив сумну статистику осіб, які втопилися під час спроби подолання Тиси у тих місцях, де по ній пролягає кордон із сусідніми Угорщиною та Румунією, ставши 29-м загиблим у цій річці”, − підсумували у ДПСУ.


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